Leão afirma que Santos não fará excursão O Santos pretendia realizar uma excursão na Ásia no final do mês, mas nesta sexta-feira o técnico Emerson Leão avisou os jornalistas que ela havia sido cancelada. ?Não vai ter excursão", disse ele, esclarecendo que os empresários deveriam ter feito o pagamento antecipado das cotas, o que não aconteceu, e mudaram os planos, passando a exigir a presença de tiulares. ?A nova proposta exigia alguns jogadores top e não podemos estar com as mesmas pessoas em dois lugares ao mesmo tempo", disse o treinador. Com isso, Leão afirmou que a opção foi de ?satisfazer nosso público e não o chinês".