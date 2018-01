Leão agita disputa na lateral direita Corrêa ou Baiano? O técnico Emerson Leão faz mistério. Diz não estar 100% satisfeito com nenhum dos dois, e afirma não saber quem escalar na lateral direita para o jogo contra o Coritiba, quinta-feira, no Palestra Itália. "O Corrêa já devia ter se acostumado com a lateral. Ele precisa aprender a marcar. E o Baiano precisa dosar o ritmo dele. Não pode baixar a cabeça e sair correndo", observa Leão. O técnico lembra que, além de Baiano e Corrêa, ainda tem André Cunha para a lateral direita. "Ele fez um ótimo campeonato pela Ponte Preta no ano passado. Não pode ser desprestigiado. Por isso, estamos observando também esse jogador", diz o treinador.