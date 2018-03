Leão aguarda a volta de emprestados Sem a contratação dos reforços prometidos pela diretoria do Santos, resta ao técnico Emerson Leão aguardar pelo retorno dos jogadores que haviam sido emprestados ao São Caetano, como é o caso do meia Robert e do lateral Rubens Cardoso. Robert deve permanecer no clube do ABC até o final deste mês, período em que o Azulão estará participando da Taça Libertadores. "Ele só não deve permanecer na Vila Belmiro se algum outro clube fizer uma oferta irrecusável pelo seu passe", afirmou Leão, que espera contar com a presença do atleta para a estréia do Santos no Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo dia 10 de agosto, contra o Botafogo-RJ. Conhecido como o ?maestro da Vila?, Robert é considerado peça fundamental para o esquema idealizado pelo treinador, uma vez que tem liderança e pode transmitir toda a sua experiência para os atletas mais jovens. Já a volta do lateral Rubens Cardoso, que teve seu empréstimo prorrogado por mais um mês, é tida como certa. Os próprios dirigentes do São Caetano é que anunciaram a sua devolução por não concordarem com a proposta feita pela diretoria do Santos, que pediu US$ 3 milhões pelo seu passe. Amistoso - Após o coletivo desta sexta pela manhã a equipe do Santos viaja para Ribeirão Preto, no início da tarde, para enfrentar o Comercial, no amistoso previsto para as 15 horas deste sábado, no Estádio Paula Travassos. Mais dois amistosos deverão ser realizados no final do mês, nos Estados Unidos.