Leão ainda não definiu o Palmeiras O técnico Leão perdeu o zagueiro Nen, contundido, mas ganhou dois reforços para a partida de quinta-feira com o Flamengo, no Rio: Juninho Paulista e Baiano, ambos livres de suspensão, estão prontos para voltar ao time. Leão fará nesta quarta-feira um treino coletivo para definir a equipe. Baiano deve voltar à lateral-direita, recuperando posição que estava sendo ocupada por Corrêa. E o meia Juninho Paulista entra no lugar de Christian. Sem Nen, o Palmeiras poderá mexer em seu sistema de jogo. Aí, Leão pode escalar Corrêa no meio, fortalecendo o setor de marcação e deixando a zaga apenas com Gamarra e Daniel. Desse modo, seguiria liberando os dois laterais. Mas, se preferir seguir com três zagueiros, sua melhor opção é Leonardo Silva. Uma semana depois de assumir o comando do Palmeiras, Leão começou nesta terça-feira a reformular o elenco. O lateral-direito Marcus Vinícius desceu para o time B. E André Cunha, que é da mesma posição e estava treinando sozinho, voltou a trabalhar com o grupo. Leão pensa ainda em mexer com os atacantes. Dos cinco que têm no elenco, dois devem ser cortados. E o goleiro Marcos voltou a treinar no campo. Mas permanecerá fora do time até estar completamente recuperado das dores no punho.