Leão ajuda o Santos a contratar Como a diretoria do Santos ainda não contratou nenhum reforço para a equipe, que disputa o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores, o técnico Emerson Leão resolveu arregaçar as mangas e ir à luta para manter o padrão do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, após o treino do time em Jarinu, o treinador revelou que está ajudando a negociar as transferências para o clube. "Quando a diretoria me pede eu entro em contato com o jogador", afirmou Leão, que confirmou estar conversando com alguns atletas com os quais quer contar nesta temporada. Segundo o treinador, o fato de o Santos ser o atual campeão brasileiro está ajudando o clube. "Alguns diminuem os valores iniciais, motivados pelo bom ambiente do Santos e pelo fato de a equipe disputar competições importantes, como a Libertadores, e ter maior valorização profissional." Leão se mostrou mais animado do que em outros dias no que diz respeito a contar com contratações para substituir o lateral Maurinho, o meia Robert e o atacante Alberto. O técnico revela que tem conversado diretamente com o presidente Marcelo Teixeira, que tem se empenhado em satisfazer as necessidades do time. "As perspectivas são otimistas." Mas o entusiasmo não contagiou o lateral Léo, que ainda não conseguiu acertar sua renovação de contrato. Leão afirmou que se o jogador estivesse negociando pessoalmente talvez a novela já tivesse um final feliz. Léo até que concordou, mas ressaltou que a diretoria santista também não está ajudando. "Diminuí o valor do meu contrato para que em troca eles reduzissem o valor da multa rescisória (R$ 10 milhões para clubes brasileiros e R$ 26 milhões para clubes do exterior), mas nem assim eles cedem", lamentou Léo. O jogador deu até sexta-feira para acabar com o impasse. "Se não houver solução falo com o Leão para decidir o que fazer." Nesta quarta-feira, o time continuou a rotina de treinos em Jarinu, contando com Elano, que estava gripado e chegou a ser poupado de parte dos treinos no dia anterior.