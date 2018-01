Leão analisa possíveis adversários Boca Juniors ou América de Cali? Enquanto a torcida do Santos já começa a pensar no melhor adversário para a final da Libertadores, o elenco não quer pular etapas: o principal objetivo é classificar a equipe para a decisão, superando o Independiente Medellín. "O Boca, assim como o Santos, só venceu um tempo do jogo e essa resposta fica para depois", disse o técnico Leão, lembrando da vitória por 2 a 0 dos argentinos e a por 1 a 0 dos santistas, no primeiro jogo da semifinal. Leão assistiu pela TV à partida entre Boca Juniors e América de Cali, quarta-feira à noite, em Buenos Aires. "O Boca mereceu a vitória, mas terá um jogo difícil de volta, como será o nosso, contra o Independiente", avaliou o treinador do Santos.