Leão apela a Parreira para ter Alê e Tardelli Emerson Leão continua em guerra com a CBF. Ultimamente, tem de dividir os bons momentos no São Paulo com reclamações contra a entidade. Agora, sua luta é para não liberar o volante Alê e o atacante Diego Tardelli para disputarem torneio em Miami com a seleção brasileira sub-20. Recorreu até ao técnico Carlos Alberto Parreira, da seleção principal, para que haja bom senso e os atletas continuem ajudando o clube nesta reta final de Brasileiro. "Pedi ao Parreira para me ajudar", revelou Leão, sobre o encontro de segunda-feira entre ambos. "Mas o certo era nem ser preciso pedir estas coisas. É só as pessoas terem bom senso." A bronca de Leão com a CBF vem desde a marcação dos 31 minutos diante do São Caetano (interrompido pela morte de Serginho) para semana passada. Queria novo jogo. Hoje, ironizou a entidade. "Estamos muito felizes e satisfeitos com as quatro convocações para um torneio não oficial", disse, sobre os jogos contra México e Honduras, entre os dias 19 e 21. Além de Alê e Diego Tardelli, foram chamados por Rene Weber o goleiro Bruno e o lateral-esquerdo Fábio Santos. As cutucadas foram adiante. "Contribuiremos com 50%. Temos de utilizar a inteligência à favor do São Paulo", foi taxativo Leão, garantindo não abrir mão de Alê e o agora titular Tardelli. "Agora é hora de aproveitar o momento iluminado e o astral elevado dele." O treinador sempre acreditou no potencial do atacante. Agora, quer lapidar o diamante. "Queremos que continue brilhando. Se possível, para sempre." Tardelli está desde hoje (inicialmente ficaria até sábado) na Granja Comary treinando com os outros convocados - Alê permaneceu no clube. Ambos jogariam domingo contra o Vasco, no Rio, e se reapresentariam. Leão garante que não vão mais. Conta, inclusive, com retorno do atacante para o coletivo de sexta-feira. Diante dos cariocas, Alê formará a dupla com Renan, que cumpriu suspensão diante do Botafogo. Sampaio volta para a reserva. Na zaga, Rodrigo retorna, mas Edcarlos será mantido. Lugano está suspenso.