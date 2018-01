Leão aponta favorecimento ao Santos O relógio marcava pouco mais de meio-dia quando Emerson Leão encerrava o treino nesta segunda-feira. João Forges Filho, 87 anos e sócio n.º 46 (desde 1942) esperava para cumprimentar o treinador. "Parabéns pelo trabalho. E tenho certeza que ganharemos quarta-feira do São Caetano." "Ganharemos se deixarem", retrucou o treinador, referindo-se a arbitragem, seu grande carma neste Campeonato Paulista. Leão ainda está indignado com os 2 a 2 contra o União Barbarense, jogo no qual criticou muito o juiz Sálvio Spinola Fagundes Filho, cobrando expulsão de jogador rival e falta no gol do empate. Dois dias depois, Leão ainda reclama muito, chegando a desconfiar de complô contra o São Paulo e possível favorecimento ao Santos. Nesta segunda-feira o técnico são-paulino não iria dar entrevista - as concede sempre às terças e sextas-feiras e após os jogos. Mas, bastou ouvir de um repórter que estava muito nervoso no sábado para voltar a bombardear as arbitragens. "Mais nervoso fiquei quando vi o teipe do jogo do Santos", bronqueou, cobrando um pênalti a favor do Atlético Sorocaba não marcado. "Se não tivessem nos prejudicado contra o Barbarense, teríamos mais dois pontos e se fossem justos no jogo do Santos, eles teriam dois a menos", prosseguiu. "Sem contar contra a Ponte Preta, onde também favorecerem o Santos (venceu por 2 a 1). Seriam outros dois a menos. E ao invés de estarmos juntos, teríamos seis pontos à frente do segundo", enfatizou Leão, levando em consideração apenas os pontos entre São Paulo e Santos já que se suas contas estivessem corretas, seu time teria 15 pontos contra 12 do Mogi Mirim, então o vice-líder. E engana-se quem pensar num silêncio do treinador. "O presidente Lula disse para as pessoas reclamarem quanto estiverem interferindo em seus trabalhos. É o que estou fazendo," falou. "Não vou xingar nunca, mas reclamar sempre." Leão garantiu não ter chamado o árbitro de ladrão, nem de desonesto, definiu-se um aprendiz e que não vai dar conselhos à Federação Paulista de Futebol. Mas ligou ao presidente da entidade, Marco Polo del Nero, exigindo padrão e melhor nível na arbitragem. "Se cometo erro grave sou punido." Treino - Nesta segunda, Leão deu treino em dois períodos visando o duelo com o São Caetano. Na defesa, na vaga de Lugano, suspenso, deve optar por Alex, único zagueiro disponível. Ou voltar ao 4-4-2. Danilo entra no lugar de Vélber, afastado por três semanas por contusão.