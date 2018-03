Leão aposta em Alex e André Luís Os zagueiros Alex e André Luís terão a mesma importância reservada a Diego e Robinho, hoje, contra o Cruz Azul. A estratégia do técnico Emerson Leão: usar os dois beques para surpreender o adversário nos lances de bola parada no gigantesco estádio Azteca. A tática só deve funcionar se Diego e Robinho infernizarem os mexicanos. Leia mais no Jornal da Tarde