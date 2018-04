Leão aposta suas fichas em Júnior Dos três reforços contratados pelo São Paulo na semana passada, Júnior é o único que deve começar como titular o clássico de domingo, contra o Corinthians, às 16h, no Morumbi. O lateral está bem fisicamente e só não estreou contra o São Caetano, quarta-feira, pela Copa Sul-americana, porque o técnico Émerson Leão queria preservá-lo para o jogo mais importante da semana. Já o volante Ramalho e o meia-atacante Nildo devem ser relacionados para o banco de reservas. A estréia de Júnior só não foi anunciada oficialmente porque Leão quer esperar pelo treino coletivo desta sexta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda. A exemplo de Leão, que não falou com a imprensa nesta quinta-feira, Júnior não deu entrevista. Mas desde o dia de sua apresentação no São Paulo, sexta-feira passada, o jogador vem dizendo que gostaria de enfrentar o Corinthians. ?No que depender de mim, quero estrear já no clássico?, avisou. Júnior deve herdar a posição de Fábio Santos. Por ser um lateral com facilidade para apoiar, o esquema 3-5-2 de Leão deve ganhar maior força ofensiva, já que do outro lado estará Cicinho, outro que apóia muito. Cicinho, aliás, já conquistou a confiança do chefe. ?Nunca falei que ele estava ameaçado. Acho que ele teve uma boa evolução no apoio ao ataque?, reconheceu o técnico. Só no jogo de quarta-feira, contra o São Caetano, Cicinho entendeu o que Leão queria. ?Procurei fazer algo diferente. Nas jogadas pela esquerda, ele queria que eu entrasse em diagonal, como se fosse um terceiro atacante. Acho que deu certo?, afirmou. Críticas - Cicinho, Leão, Rogério Ceni e quase todos os jogadores do São Paulo só não aprovaram a arbitragem. Os são-paulinos contestaram o preparo físico de Sílvia Regina de Oliveira. ?Ficou claro a falta de preparo físico. No lance do pênalti (não marcado) ela estava a pelo menos 60 metros da jogada. Se tivesse perto, o resultado teria sido outro?, disse o treinador. Leão ainda teve o cuidado de dizer que não se trata de preconceito, pelo fato de ser mulher. ?Eu não tenho preconceito nenhum. Muitas mulheres têm uma condição física muito melhor do que a dos homens. Aliás, em outras oportunidades, até já a aplaudi e lhe dei parabéns. Mas, da mesma maneira que elogiamos, temos de criticar quando o trabalho não é bom?, explicou. Já Rogério Ceni foi bem mais direto. ?Nunca vi um árbitro homem ser tão agressivo. Ela precisa apontar o dedo na cara dos jogadores para passar uma segurança que não tem?, acusou o goleiro. ?Ela marcou umas 600 faltas que não existiram. Quem olhar apenas as estatísticas vai achar que o jogo foi violento.?