Leão aprova a atuação da seleção O técnico Emerson Leão gostou da atuação da seleção brasileira, derrotada por 2 a 1 pela França, numa das semifinais da Copa das Confederações, que está sendo disputada na Coréia e no Japão. Segundo ele, a partida foi equilibrada e qualquer uma das equipes poderia ter saído com a vitória. ?Foi uma partida interessante, equilibrada?, disse ele, discordando dos que avaliam que o Brasil foi dominado pelos franceses praticamente o jogo todo. ?Os três saíram de jogadas de bolas parada, mas o nosso mérito foi o ter marcado por causa da habilidade de nosso jogador. Os dois gols da França surgiram muito mais em conseqüência de falhas da nossa defesa?, argumentou. Para Leão, a seleção brasileira recuperou parte do prestígio. ?Todo mundo dizia que nós éramos muito fracos e que iria enfrentar uma equipe fortíssima. Demonstramos o contrário e, em alguns momentos da partida fomos até melhores?, disse ele.