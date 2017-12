Leão aprova formação ofensiva do time O atacante argentino Gioino se destacou no treino do Palmeiras na tarde desta quinta-feira. Com Washington ao seu lado, ele marcou três gols na vitória dos titulares sobre os reservas, por 5 a 1. E o técnico Leão gostou do que viu, prometendo manter essa formação ofensiva para o clássico de sábado, contra o São Paulo, no Pacaembu. Por coincidência, Washington e Gioino são ?algozes? do São Paulo este ano, mas jogando por outros clubes: o primeiro marcou dois gols em Rogério Ceni quando defendia a Lusa e o argentino fez três com a camisa do Universidad de Chile. ?Agora está na hora de fazer esses gols também pelo Palmeiras?, disse Washington. Autor de 23 gols no ano ? 5 no Campeonato Carioca pelo Americano, 9 no Paulistão pela Portuguesa e mais 9 no Brasileiro pelo Palmeiras ?, ele quer agarrar a nova chance como titular para provar que tem condições de ficar no clube em 2006. ?Já ouvi esses boatos de lista de dispensa, mas não estou preocupado com isso. Tenho contrato até o ano que vem e no momento só estou pensando em jogar futebol?, avisou Washington. A entrada de Washington é uma das três mudanças que Leão promoveu no time após a derrota por 4 a 0 para o Atlético-PR, no domingo passado. Além dele, os laterais André Cunha e Michael ganharam nova oportunidade. Assim, Fabiano, Gláuber e Alceu saem da equipe, que deixa o esquema 3-5-2 e volta ao 4-4-2.