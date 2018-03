Leão arma Santos após coletivo desta 6ª O técnico Emerson Leão começa nesta sexta-feira a eliminar suas dúvidas para escalar o time do Santos para a partida de domingo, contra o Criciúma, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da folga do feriado do Dia do Trabalho, ele comanda um treinamento que contará com os dois jogadores convocados por Carlos Alberto Parreira para a seleção que enfrentou o México, na noite de quarta-feira. Robinho e Diego chegam a tempo de participar do coletivo marcado para as 15h30. Mas Diego está fora do compromisso de Criciúma. Com três cartões amarelos, ele cumprirá suspensão automática. Elano deverá ocupar a vaga. Se isso acontecer, Nenê permanerá na equipe compondo o setor de meio-campo ao lado do próprio Elano e mais Paulo Almeida e Renato. No ataque, outro problema para Leão. Ricardo Oliveira foi expulso diante do Fortaleza e está fora do jogo de domingo. Leão poderá optar entre Douglas e William para companheiro de Robinho. ?Só defino no coletivo", disse nesta quarta-feira o técnico. William se ressente de uma contusão e depende de um teste físico. O que significa que a camisa titular está mais para Douglas (entrou contra o Fortaleza, no segundo tempo, e marcou um gol). Para as demais posições, Leão não tem dúvida para escalar o time. A defesa terá Fábio Costa, Reginaldo Araújo, André Luiz, Alex e Léo. Seleção - Leão não quis comentar o confronto entre Brasil e México, partida amistosa encerrada sem gols que não chegou a empolgar pelo desempenho dos brasileiros. Ao ser questionado, pediu desculpas e explicou que um raio caiu em meio à uma tempestade na rede elétrica de uma fazenda, no Interior do Estado, onde passou o feriado. ?Ficamos sem luz e não vi nada de futebol", despistou. E pelo jeito nem ouviu. ?Não tinha rádio", prosseguiu. Leão evitou falar da fraquíssima apresentação da seleção de Parreira e nem do pouco tempo em que Diego esteve em campo, além da ausência de Robinho na partida - ficou os 90 minutos no banco.