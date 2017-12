Leão arrisca contra o São Caetano O São Paulo vai se arriscar contra o São Caetano. A revelação feita pelo zagueiro Rodrigo, pôde ser vista no treino coletivo de hoje à tarde, no CT da Barra Funda, no qual o técnico Emerson Leão pediu marcação sobre pressão e que seu time jogasse avançado, no campo do adversário. Os zagueiros, inclusive, pareciam meias, tantas foram as vezes que avançaram. "Vamos fazer uma blitz no campo deles", completou o jogador. Com a derrota por 1 a 0 diante do Figueirense, só a vitória mantém ao clube as chances de conquistar o título. Está há 7 pontos dos líderes Santos e Atlético-PR e 3 do Palmeiras. E até a classificação para a Taça Libertadores da América de 2005 está ameaçada. "A derrota e os outros resultados da rodada foram muito ruins para a gente", afirmou Rodrigo. "Ficou muito difícil, mas não podemos desistir de uma competição enquanto estivermos disputando-a." Leão havia dito na semana passada, que atuar 31 minutos é complicado. "São 15 para aquecer e se arriscar nos 16 finais é complicado." Mudou de opinião. Tudo pelo tropeço em Florianópolis. Hoje, exigiu bastante, deu aulas de posicionamento. "Pega aí, pega aí, toma a bola dele", gritava a seus atacantes, para apertarem na saída de bola. Num escanteio, mostrou onde Grafite deveria ficar para fazer o gol. E orientou Jean, designado para a cobrança, de onde a bola teria de ir. "Está no mano a mano, é só colocar para brigar." Jean, por sinal, foi um dos mais exigidos pelo treinador. A toda hora levava uma bronca. Em lance do lateral-esquerdo Júnior, que chegou à linha de fundo e cruzou para trás, o atacante não acreditou, ficando parado. "Acorda Jean", foi o berro. E fim de coletivo. No treino, Leão escalou Rogério Ceni; Fabão, Lugano e Rodrigo; Cicinho, Alê, Renan, Danilo e Júnior; Jean e Grafite, os jogadores que estavam em campo na hora do problema com Serginho e que terá de começar na quarta-feira.