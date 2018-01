Leão assume e Santos anuncia reforço A diretoria do Santos aproveitou a apresentação de Emerson Leão como o novo técnico da equipe, no final da manhã desta segunda-feira, para anunciar também o nome do primeiro reforço da equipe para as disputas do Campeonato Brasileiro, a partir do segundo semestre. Os dirigentes confirmaram a contratação do centroavante Alberto, do Rio Branco, de Americana (SP). Além disso, informaram que estão adiantadas as negociações para a contratação do meia Jackson - que tinha o passe preso à Parmalat e que defendeu o Etti Jundiaí no Torneio Rio-SP. Jackson ganhou passe livre e deve defender o Santos no segundo semestre. Outro que pode estar chegando à Vila Belmiro é o meia Rincón. Os dirigentes não confirmam, mas no clube a informação é a de que as negociações para a volta do volante estão em andamento. O meia Esquerdinha (ex-São Caetano), por sua vez, está deixando o Santos. O jogador foi pouco aproveitado pelo técnico Celso Roth e nas vezes em que entrou, não correspondeu. Por isso está sendo dispensado. Além de Esquerdinha, o meia Robert também deve sair. O jogador demonstrou interesse em continuar no São Caetano, para onde foi por empréstimo. Robert que continuar no clube do ABC paulista para a disputa das semifinais da Copa Libertadores da América.