Leão ataca com Washington e Leandro O técnico Emerson Leão vai começar amanhã a definir o time que estréia quinta-feira na Copa das Confederações, contra Camarões. Ele espera pelo desempenho do atacante Leandro nos treinos para efetivá-lo como titular, ao lado de Washington, da Ponte Preta. O ataque preferido de Leão, com os jogadores à disposição no Japão, é composto por esses dois artilheiros. Isso se reforça ainda mais por Magno Alves estar contundido e pela atuação fraca de Anderson no amistoso contra o Tokyo Verdy. A maior dúvida de Leão está no meio-de-campo. Robert, habilidoso e criativo, foi substituído no intervalo do jogo-treino de sábado por Ramon, autor de lances de destaque e que deu mais agilidade entre o meio e o ataque da equipe. O treinador vai ter de decidir qual dos dois escalará para enfrentar os africanos. Vampeta está obviamente garantido no setor e Vagner tem boas chances de continuar como titular. A incógnita no meio-de-campo é quanto ao aproveitamento do volante Leomar. Ele não conseguiu se impor na seleção e, ao contrário, tem decepcionado a cada dia pela fragilidade. Leão até agora teima em manter o jogador do Sport na equipe. Mas pode mudar de idéia com a chegada de Carlos Miguel, convocado para o lugar de Zé Roberto. Júlio Batista, do São Paulo, também poderia atuar na vaga de Leomar. Na defesa, Dida é absoluto no gol e os laterais Zé Maria e Léo são nomes certos para a estréia. A zaga deve ser formada por Lúcio e Edmílson, embora Cláudio Caçapa venha se destacando nos treinos. A delegação seguiu hoje de Tóquio para Ibaraki, uma região mais central do Japão e sede do Brasil na primeira fase da Copa das Confederações. A equipe ficará hospedada em hotel distante da imprensa, como queria Leão, e treinará no campo do Kashima Antlers. Em Tóquio, no Ana Hotel, durante toda a semana, os jogadores jamais desceram ao saguão em horas de folga. Também por isso, passaram despercebidos pelos hóspedes. Depois de enfrentar Camarões, a seleção joga com o Canadá (dia 2) e Japão (dia 4).