Leão avisa: cada jogo do Palmeiras será um "parto" O empate contra o Rosario Central nesta quarta-feira por 0 a 0, pela Copa Libertadores, não agradou ao torcedor palmeirense, aos jogadores e, principalmente, ao técnico Emerson Leão. Ele já prevê mais dificuldades para frente, nos próximos jogos. ?Estamos conscientes de que cada jogo será um parto difícil de realizar. Não estou satisfeito. Foi desagradável, mas com todos os defeitos e limitações, estamos em segundo lugar nos dois torneios que estamos disputando?, disse, referindo-se também ao Paulistão, procurando ver algo positivo em meio a tantas dificuldades. "O time pode não ser o melhor, mas tem vergonha na cara", concluiu. Agora, a preocupação do técnico se volta para o campeonato estadual, onde o Palmeiras joga no domingo contra a Ponte Preta, novamente no Estádio Palestra Itália, em São Paulo. O adversário campineiro está em 12.º lugar na classificação, com 18 pontos. (Colaborou Wilson Baldini Jr.)