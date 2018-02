Leão avisa: Palmeiras vai jogar feio Emerson Leão considera o gramado do Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, palco do jogo deste sábado, contra o Botafogo, um dos piores do Campeonato Brasileiro. Por isso, o treinador do Palmeiras já tem uma fórmula para conquistar a vitória. ?Temos de jogar conforme a situação. Vamos esquecer a técnica e jogar feio.? O retrospecto no Brasileiro mostra que o Palmeiras não tem se apresentado bem fora de casa. Em 15 jogos, foram três vitórias, cinco empates e sete derrotas. Com Leão no comando a média melhorou um pouco. São nove partidas: três vitórias, quatro empates e duas derrotas. ?Tínhamos um perfil desastroso. Melhoramos em casa e é preciso ganhar pontos no campo do adversário.? Contratos - A diretoria negocia com os procuradores do goleiro Sergio e do meia Pedrinho a renovação de contrato. ?O Leão pediu a permanência de todos. Vamos analisar a pretensão de cada um e fazer a proposta do clube?, afirmou Ilton José da Costa, gerente de Futebol.