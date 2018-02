Leão banca Gioino, o "esforçado" Apesar de algumas fracas atuações, o atacante argentino Sérgio Gioino será mantido por Emerson Leão no time titular do Palmeiras que enfrenta amanhã o Figueirense. O técnico banca a escalação do jogador com o seguinte argumento: ?O problema não tem sido o Gioino, mas as bolas dos laterais que não têm chegado para ele?. O técnico não esconde que anda insatisfeito com seus laterais. Já o argentino Gioino, se não é unanimidade, pelo menos tem mostrado raça, coisa que os outros concorrentes da camisa 9, Washington e Warley, não têm. ?O Gioino é um atacante esforçado, que joga para a equipe. E tem me agradado mais que os outros nos treinamentos?, diz Emerson Leão. Com relação ao jovem Cláudio, de 16 anos, o técnico descarta sua escalação como titular ao lado de Marcinho porque, dessa forma, ficaria sem a referência de um centroavante na área. O outro atacante do elenco, o colombiano Muñoz, ainda se recupera de seguidas lesões e permanece sem condições sequer de treinar. Para o ano que vem, Leão deverá ganhar para o ataque o reforço de Dagoberto, do Atlético Paranaense. Um centroavante de força, ao estilo de Gioino, mas com mais técnica, também pode pintar.