Leão barra Dagoberto e testa Fernandinho como titular Apesar da vitória sobre o Avaí, no último sábado, por 2 a 0, o técnico Emerson Leão parece não ter ficado satisfeito com o desempenho do São Paulo e promoveu mudanças no treino desta terça-feira. A principal delas foi a saída do atacante Dagoberto para a entrada de Fernandinho, que deve ser titular na partida diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada, nesta quarta, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.