Leão bate-boca com deputados na CPI A CPI da CBF/Nike, na Câmara dos Deputados, reuniu nesta terça-feira os treinadores Emerson Leão, Carlos Alberto Parreira e Antônio Lopes, em audiência pública destinada a debater a profissão de técnico de futebol e a relação da categoria com atletas e dirigentes. Antes do encerramento dos debates, Leão acabou se envolvendo em um bate-boca com os deputados Geovan Freitas (PMDB-GO) e Silvio Torres (PSDB-SP), que é o relator da Comissão. O deputador Geovan Freitas quis saber de Leão qual será a sua desculpa ao povo brasileiro "se a seleção brasileira não conseguir a classificação para a Copa do Mundo?" Com muito mau humor, o treinador disse que "jamais teria o pessimismo" do deputado goiano. "A nossa responsabilidade é muito maior do que o seu pessimismo, deputado", disparou Leão. O deputado Silvio Torres questionou Leão sobre a influência da Nike, patrocinadora da CBF, na escalação e convocação da seleção brasileira. "Eu não sei porque essa pergunta, mas posso assegurar que não há interferência de ninguém e quem decide sobre a convocação é a comissão técnica", garantiu o treinador. Segundo o relator da Comissão, seria até "irresponsabilidade da CPI não perguntar ao técnico da seleção que influências ele recebe na hora de escalar a seleção."