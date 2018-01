Leão cancela coletivo por causa da chuva O técnico Emerson Leão decidiu não realizar o coletivo programado para a manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda em razão da chuva. Como os jogadores do São Paulo já haviam treinado chutes a gol na terça-feira, o treinador achou melhor não forçá-los a novamente a atuar em campo pesado, temendo contusões. Ele também não adiantou se vai atuar no 3-5-2 ou no 4-4-2 na partida contra a Inter de Limeira, no Morumbi, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.