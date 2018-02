Leão chama jornalista para briga O técnico Leão perdeu mais uma vez a calma com os jornalistas e hoje a vítima de sua fúria foi o repórter Alex Sabino, do jornal Lance. O treinador interpelou o jornalista sobre erros de informação que estariam sendo cometidos pela publicação. O repórter respondeu em tom normal, mas o treinador passou a ameaçá-lo com uma surra, chamando-o para brigar fora das dependências do CT Rei Pelé. Salientando que o técnico Leão é "reincidente nesse triste espetáculo", a Diretoria Regional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo distribuiu nota de protesto em que exige respeito dos funcionários do Santos aos profissionais que fazem a cobertura jornalística do time e "tenham sua segurança garantida nas dependências do clube".