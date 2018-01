Leão chama seleção caseira Exatamente às 10h45, acabou o mistério que cercava a convocação da seleção brasileira para o jogo de quarta-feira, contra o Peru, no Morumbi, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2002. O técnico Leão anunciou os nomes dos 22 jogadores que se apresentarão no domingo, às 22 horas, no aeroporto de Congonhas. Como era esperado, o treinador chamou a maioria dos atletas que atuam no País. São muitas as novidades. A começar pela volta de Marcelinho Carioca, convocado juntamente com os companheiros de Corinthians, Ricardinho e Ewerthon. Washington, centroavante da Ponte Preta, Léo, lateral esquerdo do Santos, Leomar, meio-campista do Sport, Juan, zagueiro do Flamengo, Alessandro, lateral direito do Atlético Paranaense, e Ewerthon, atacante do Corinthians, foram chamados pela primeira vez. Do exterior foram convocados apenas três: os zagueiros Lúcio e Edmílson e o volante Vampeta. Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu não foram lembrados por Leão. Roque Júnior não foi convocado porque está suspenso. Eis a relação: Goleiros - Rogério Céni (São Paulo) e Marcos (Palmeiras). Laterais - Belletti (São Paulo), Alessandro (Atlético Paranaense), César (São Caetano) e Léo (Santos). Zagueiros - Lúcio (Bayer Leverkusen), Edmílson (Lyon), Juan (Flamengo) e Cris (Cruzeiro). Meio-campistas - Leomar (Sport), Vampeta (Paris Saint Germain), Mineiro (Ponte Preta), Robert (Santos), Juninho Paulista (Vasco), Marcelinho Carioca (Corinthians) e Ricardinho (Corinthians). Atacantes - Ewerthon (Corinthians), Edílson (Flamengo), França (São Paulo), Washington (Ponte Preta) e Romário (Vasco).