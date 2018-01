Leão chega à Portuguesa disposto a 'mudar a maneira de agir' do clube

Com o ex-goleiro Emerson Leão como consultor de futebol e o técnico Tuca Guimarães, que havia sido confirmado no início da semana, a comissão técnica da Portuguesa foi apresentada oficialmente na manhã desta quarta-feira. A cerimônia aconteceu na sala de imprensa do Canindé, em São Paulo, com a presença também do novo presidente Alexandre Barros.

Sob nova direção, o clube será reformulado tanto em sua comissão técnica quanto em seu elenco para buscar o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista e também tentar retornar à Série C do Campeonato Brasileiro. Na apresentação, o novo consultor Emerson Leão falou sobre o planejamento da diretoria para montar o elenco do estadual.

"Quem quiser ficar e o Tuca Guimarães achar que tem que ficar, então fica. Não é que ninguém vai ser dispensado, mas a gente tem que trabalhar com a verdade. Não adianta a gente prometer 10 se o cara só vai receber um. Mas esse um que ele vai receber é o que o clube pode pagar. A gente está com um novo presidente, a gente tem que mudar a mentalidade e a maneira de agir", disse Emerson Leão.

Antes de começar a coletiva, a torcida organizada Leões da Fabulosa pediu licença para desejar boa sorte ao novo dirigente. Com alguns nomes já contactados, a Portuguesa deve anunciar os primeiros reforços já nesta semana. Assim, a equipe iniciará de vez a montagem e preparação do time para a estreia na Série A2 do Campeonato Paulista no dia 28 de janeiro, contra o Barretos, em Barretos.