Leão chega e avisa: quer disciplina Os jogadores do São Paulo podem ir se preparando para novos tempos no Morumbi. O técnico Emerson Leão fez um alerta assim que foi apresentado oficialmente, no início da tarde desta sexta-feira, no centro de Treinamento do clube, como o novo treinador da equipe para o restante da temporada. Vai exigir disciplina. "Marquei 11h15 com o Juvenal (vice-presidente de Futebol) e cheguei 11h14. Às 12 horas, como combinado, estava concedendo entrevista e isso não foi difícil de realizar. Creio que se você tem um compromisso, deve se programar para tal com organização e isso que cobrarei de meus atletas", disse Leão. O novo treinador vai encontrar um ambiente conturbado. Abalado pelos últimos resultados - que determinaram, inclusive, a saída do técnico Cuca - o elenco parece dividido. O goleiro Rogério Ceni chegou a criticar o atacante Grafite - que revidou na primeira oportunidade que teve. Outros focos de insatisfação foram identificados no grupo, numa indicação de que isso pode ter contribuído para a queda de produção da equipe (o time já foi líder e hoje é o sétimo colocado). Mas Leão sabe exatamente o que vai encontrar. O treinador contou aos repórteres que conversou com Cuca na noite de ontem, logo depois de acertar sua ida para o São Paulo. E pediu informações sobre o elenco. "Na conversa, ele me disse das carências e das necessidades do time. Eu falei do respeito que tenho por ele e posso dizer que foi muito bom para iniciar o trabalho. Sei que temos problemas e estou aqui para encontrar soluções". Ao ser questionado se estava realizando um sonho (dirigir o São Paulo), Leão não fez demagogia. "Se eu disser que foi uma realização de um sonho é porque depois disso posso me aposentar. O que está acontecendo hoje é o reconhecimento do trabalho que fiz em outros clubes. O São Paulo é uma das coisas que faltavam na minha carreira e que ainda será muito longa. Como treinador conversamos três vezes, mas não havia dado certo, como jogador também quase atuei aqui. Hoje tenho a oportunidade de mostrar meu trabalho e espero ficar muito tempo", disse. O São Paulo é o terceiro clube de Leão neste ano. Até início de maio, ele dirigiu o Santos. Em seguida, foi para o Cruzeiro, onde ficou por apenas 13 partidas (7 derrotas, 1 empate e 5 vitórias). A estréia do novo treinador está programada para o dia 8, no jogo contra o Paraná em Curitiba.