Leão: chuteiras só de travas redondas Os jogadores do Palmeiras estão proibidos de calçar chuteiras de travas retas. A decisão é do técnico Leão, que deu prazo até a próxima semana para que todos providenciem chuteiras com travas redondas, como nos seus tempos de atleta. "As chuteiras atuais são uma porcaria. Não em termos de material ou em relação aos modelos, mas têm de ter travas redondas; as retas prendem demais na grama e provocam lesões", ensina Leão. De acordo com o técnico, é cada vez maior o número de atletas que sofre torções por causa da trava errada. No Barcelona, segundo ele, os atletas já foram aconselhados a mudar o tipo de chuteiras. "Os últimos quatro atletas do Barcelona que torceram o joelho estavam usando esse tipo de chuteira. Eu já avisei: quero meus jogadores usando o que houver de mais seguro. Nem estou dizendo para trocarem o fabricante. Só estou protegendo o nosso patrimônio. Lesão significa prejuízo para o atleta e para o clube." Nenhum jogador se manifestou contrário à posição do chefe. E muita gente já está providenciando a troca de material. Por enquanto, Leão tem levado o assunto com muito bom humor. Ontem, após o treino, um repórter perguntou se havia uma proibição de fato por parte dele ou se era apenas uma ?sugestão?. Leão não perdeu a graça: "Não proibi ninguém. Mas eles têm cinco dias para mudar de chuteira." A questão é delicada porque muitos jogadores têm contratos com os fabricantes de material esportivo. A maioria prefere não comentar o assunto. Outra reclamação de Leão é com a variedade de bolas usadas. "Nem falo da qualidade. Mas é difícil para o profissional jogar um campeonato com uma bola e outro campeonato com outra." Recentemente, vários goleiros reclamaram da bola usada no Campeonato Brasileiro. Nos chutes de longa distância, mudam de trajetória facilmente e confundem os goleiros.