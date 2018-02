Leão cobra maior poder de fogo de Roger e Rosinei Meias do Corinthians, abram os olhos. Emerson Leão não quer saber de moleza dos jogadores do setor. Roger e Rosinei, que terminaram o Campeonato Brasileiro como titulares, precisam ser mais efetivos no ataque se não quiserem perder espaço no time. ?No futebol de hoje, com essa marcação forte, os atacantes têm muito mais dificuldade de fazer gols. Por isso os meias têm obrigação de serem mais efetivos na frente, chegando para surpreender?, disse Leão. A bronca maior de Leão é com Rosinei. Em 49 jogos no ano passado, ele não marcou nenhum gol. ?Se ele jogou 49 vezes, teve no mínimo 49 chances claras, devia estar ansioso?, analisou. Em relação a Roger, que marcou seis gols no ano passado (dois deles no último jogo do Brasileiro), Leão tem mais paciência. No final de 2005 Roger teve uma fratura na tíbia que o tirou dos gramados por seis meses. Tempo curto de recuperação na opinião de Leão. ? Ele ainda está se readaptando após a contusão. Não é fácil conviver com um pino na perna , mas acho que ele já superou isso. Em 2007 é que vou avaliá-lo para valer, mas já digo que espero uma maior participação dele nos jogos." Além de Roger e Rosinei, outros dois meias estão com o elenco treinando em Jarinu, na pré-temporada corintiana. Os dois criados na base do clube, o baixinho Élton e Fabrício. Enquanto esteve emprestado ao São Caetano, Élton jogou com Leão e agrada muito o treinador. Se não estiver satisfeito com seus meias, Leão pode optar por um esquema com três volantes, liberando um deles para chegar mais a frente. Caso isso aconteça, Magrão pode ser o ?elemento surpresa? que Leão quer no ataque do Corinthians. ?Jogar com três volantes me agrada e o Magrão gosta de atacar?, disse. Magrão gosta da possibilidade de jogar com maior liberdade no ataque, mas não quer ter a responsabilidade de armar jogadas. ?Se o Leão escalar o time com três volantes, posso sair mais, mas deixo claro que não sou meia. Não sei armar o jogo. Agora, chegar na frente oferecendo perigo é uma coisa que eu sei fazer e não me assusta?, afirma. Outro opção já cogitada por Leão é utilizar Amoroso como meia. Regime fechado O elenco do Corinthians continua em Jarinu, na Estância Santa Filomena, para a realização da pré-temporada. Neste sábado, o time realizou mais um treinamento pela manhã. Os jogadores fizeram exercícios de força, velocidade e resistência debaixo de muita chuva. À tarde tiveram o primeiro treino com bola. Neste domingo a equipe treinará de manhã e descansará no período da tarde.