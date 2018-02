Leão cobra mais gols de Marcinho ?Sei que ele está sendo mais vigiado pelos zagueiros. Mas é preciso encontrar uma solução que consiga dar uma segunda arrancada. Precisamos muito dele neste momento decisivo do campeonato.? O recado é do técnico Emerson Leão para Marcinho, artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com 16 gols, dois a menos que Robson, do Paysandu. O técnico escolheu este momento para fazer a cobrança porque acredita que uma vitória, neste sábado, às 16 horas, diante do Botafogo, na Ilha do Governador, será ?importantíssima? para manter a ambição do Palmeiras pelo título brasileiro. ?Restam 12 rodadas? Chegou o momento da decisão. É hora de conseguirmos resultados importantes e a conquista dos três pontos diante do Botafogo é uma destas missões?, avisou Leão. Marcinho considerou ?normal? a cobrança e prometeu ?mais movimentação, mas analisa a situação de outra forma. ?Posso estar aparecendo menos para a torcida, mas penso no grupo. Outros estão fazendo gols, pois puxo a marcação e o espaço surge?, contou o jogador. Apesar disso, ele revelou que ainda pensa na artilharia do campeonato, mas, se for para escolher, prefere que o Palmeiras conquiste o título. ?Não adianta eu fazer gols e o time perder?, explicou Marcinho. Leão só confirmou o retorno do lateral-esquerdo Fabiano, que cumpriu suspensão, no lugar de Michael. Já o meia Pedrinho, apesar da pressão da torcida e da boa atuação no último jogo, deve continuar na reserva de Diego Souza.