Leão coloca em campo o ´novo´ Santos O Santos dá início a mais uma renovação em sua equipe. O técnico Emerson Leão confirmou um time com várias novidades para entrar em campo hoje, às 18h, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Preto, Alexandre, Jerri e Nenê substituem os convocados para a seleção Sub-23. "A Libertadores terminou, estamos começando um novo ciclo no Santos", analisou o treinador. Alex, Paulo Almeida, Diego e Robinho se apresentam amanhã de manhã ao técnico Ricardo Gomes e embarcam para a Cidade do México, onde a Seleção Brasileira disputará a primeira fase da Copa Ouro contra México e Honduras. Leia mais no Jornal da Tarde