Leão com dúvidas; São Paulo indefinido A necessidade extrema de vencer pode fazer com que Leão mude o esquema do São Paulo para os últimos cinco jogos do Brasileiro, o primeiro contra o Juventude, domingo, no Morumbi. Nesta quinta-feira, ele treinou o time com dois zagueiros. Foi uma prática de defesa contra ataque. De um lado, Rogério Ceni, Cicinho, Fabão, Rodrigo, Júnior, Alê e Renan. Do outro, Sampaio, Nildo, Souza, Vélber, Tardelli e Jean. Marcinho e Rondón treinavam na outra metade do campo. Têm pouca chance de jogar. Com dez minutos de treino, Leão colocou Gabriel no lugar de Cicinho, que foi para o outro time, como volante. Leão, em sua chegada ao São Paulo, disse que Cicinho precisaria melhorar na marcação para atuar como lateral. Livre para apoiar, como gosta, apenas com três zagueiros. As indefinições são muitas e começam a ser esclarecidas nesta sexta-feira, quando o time faz o único coletivo de uma semana dominada por exercícios de finalização. As dúvidas de Leão: 1) Se optar por dois zagueiros, quem deixa o time? Fabão foi o único zagueiro criticado por ele até agora, pelo pênalti cometido contra o São Caetano. O técnico diz que Lugano não corre riscos por haver ficado fora dos treinamentos em virtude do jogo do Uruguai contra o Paraguai, pelas Eliminatórias. 2) Se jogar com dois zagueiros, quem será o meia que ganhará uma oportunidade? Vélber tem treinado bem, mas nunca é escalado. As maiores chances são para Nildo e Souza. 3) Quem joga ao lado de Diego Tardelli? Um atacante de área ou alguém que ataque pela lateral? Ou três meias? Jean treinou nesta quinta, mas não significa que tenha alguma vantagem. Leão pode optar por três meias com bom toque de bola para fazer a bola chegar até Tardelli. Danilo chegaria mais ao ataque e os outros dois seriam Nildo e Souza. Se Danilo não estiver bem recuperado das dores no músculo adutor da coxa esquerda, as chances de Vélber crescem. Marcinho e Rondón, atacantes de ofício, têm poucas chances de entrar. Um deles vai para o banco.