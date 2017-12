Leão começa a montar o time base Pensando no amistoso de domingo contra o Apucarana, o técnico Leão vai realizar nesta quarta e quinta-feira dois coletivos, que servirão para definir o time com base no elenco santista. Dois reforços estão fora dos amistosos programados para este mês: Alberto, contundido, e Fabiano Souza, que se apresentou nesta terça-feira e está fora de forma física. Também Marcelo Silva não jogará: está sem contrato e será submetido a uma cirurgia no ombro. Quem esteve nesta terça-feira no Centro de Treinamento Rei Pelé foi o zagueiro Argel, que defende o Benfica atualmente. Amigo particular de Leão, almoçou com o treinador e à tarde foi rever ex-companheiros. Ficou animado com a recuperação de Narciso, que foi submetido a transplante de medula, curou a leucemia e está treinando normalmente com o grupo. Argel descartou uma volta à Vila Belmiro. "Tenho ainda contrato de dois anos e, quando terminar, quero voltar a jogar no futebol brasileiro, especialmente no Santos, time que me projetou". Argel lembrou que Leão foi buscá-lo no Japão na outra vez que dirigiu o Santos. "Tinha saído de Porto Alegre com 18 anos, estava com 21 e me projetei quando joguei pelo Santos". Por isso, não esconde sua vontade de voltar. "Passei aqui o período mais feliz de minha vida", completou.