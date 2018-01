Leão confirma Renan e Luizão no time O técnico Emerson Leão confirmou nesta terça-feira a entrada do volante Renan e do atacante Luizão no time titular do São Paulo. Eles irão substituir Josué e Grafite, ambos suspensos, no jogo de quinta-feira, contra a Portuguesa Santista, no Morumbi. O São Paulo está na liderança isolada do Campeonato Paulista, com 22 pontos em 8 rodadas disputadas. Até agora, ganhou 7 jogos e empatou apenas 1. Por isso mesmo, Leão já lançou um desafio aos seus jogadores: conquistar o título invicto.