Leão confirma Robgol no ataque do Santos O técnico Leão confirmou neste sábado pela manhã que Robgol será o centroavante na partida do Santos em Campinas neste domingo, contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Desta forma, Lopes, que também era cotado para compor o ataque, vai para o banco e ficará como opção para ser usada durante a partida. Pereira será mesmo o zagueiro que substituirá André Luís, que cumprirá suspensão. Doni, Renato e Léo não treinaram neste sábado pela manhã por causa de uma gripe muito forte, mas os três deverão jogar contra o Guarani. O Santos quer evitar surpresas em Campinas e vai tomar dois cuidados que não tomou na partida contra o Paulista, em que foi goleado por 4 a 0. "É preciso tomar cuidado para não ser surpreendido e buscar logo nosso gol para tranqüilizar", pregou Basílio, titular absoluto nessa partida em que Robinho e André Luís cumprem suspensão automática. Com 17 pontos conquistados em oito jogos, os santistas dependem de uma vitória para conseguir a vaga para a próxima fase do Paulista. Depois do jogo contra o Guarani, o Santos ainda tem o Ituano na Vila Belmiro, quando encerra sua participação nessa etapa. Leão já avisou que seu time jogará sempre para vencer, independente da falha ocorrida no regulamento da competição em que os líderes dos grupos pode se enfrentar nas semifinais. Leão tem elogiado tanto Robgol quanto Lopes. O treinador destaca a participação constante de Robgol no jogo, atraindo a marcação para si e abrindo espaço para os jogadores do meio que chegam na área para chutar a gol. Mas Lopes também tem agradado. Se movimenta muito quando entra em campo, geralmente no segundo tempo, e mostra maior qualidade técnica que seu companheiro. Com isso pode ganhar logo a posição. BASÍLIO - Se Leão tinha dúvida sobre quem seria o centroavante, sempre teve uma certeza: Basílio será mantido no time. O artilheiro do time não esconde que a boa fase o deixa animado. "Desde que cheguei, estou vivendo o melhor momento de minha carreira, pois atuou num time que sempre sonhei em atuar e hoje sou o artilheiro". Ele atribui essa fase a dois fatores principais: o trabalho que desenvolve e a oportunidade que Leão está dando. "Tenho aproveitado bem as chances e o importante é trabalhar honestamente, pois isso favorece para que as coisas boas aconteçam em nossas vidas". Basílio lembra que sempre chegou em meio a desconfianças nas grandes equipes em que atuou. "Mas em todos os lugares, eu venci". Os elogios freqüentes não mudam seu jeito humilde: "não sou só eu quem está fazendo a diferença. É o grupo todo, que é muito bom, sabe o que quer e está buscando suas conquistas". E agradece ao técnico Leão: "quando se ganha a confiança do treinador, o atleta fica mais solto". Já na condição de um dos principais jogadores do time, Basílio acha que a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil já pertence ao passado. "Temos agora de pensar no Guarani, um adversário muito perigoso quando joga em casa e nunca nos esquecer que se trata de uma partida de outro campeonato, de outro tipo de jogo".