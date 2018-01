Leão consegue efeito suspensivo O São Paulo, assim como o Palmeiras, trabalhou rápido para ter seu técnico no clássico de domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Após ter o efeito suspensivo a Emerson Leão negado pelo TJD da Federação Paulista de Futebol (FPF), na quarta-feira, o clube conseguiu liberar o treinador nesta sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio. Até a última instância o técnico são-paulino está protegido por liminar que o garante no trabalho - pegou 60 dias de punição por reclamações às arbitragens do Estadual. A liminar, concedida por Rubens Aprobatto Machado, presidente em exercício do STJD, não foi recebida como afronta pela FPF. "Quando a pessoa não concorda com algo, tem direito de recorrer e o São Paulo fez o que achou correto", disse Naif Saad Neto, presidente do TJD, garantindo seguir a linha de julgamento normalmente no dia 1º, quando avaliará o recurso do clube paulista. "E decisão em esfera superior não se discute, se cumpre. É como se o Leão tivesse conseguido um habeas corpus para responder em liberdade." E o clube do Morumbi não inventou na defesa. Ao contrário, utilizou a mesma argumentação apresentada no julgamento em São Paulo. "Com apenas alguns pequenos detalhes", revelou José Carlos Ferreira Alves, advogado do clube, antes de desabafar. "O jogo só termina aos 45 minutos do segundo tempo." Justiça - Leão parecia convicto da absolvição durante toda a semana. Apesar de apreensivo, chateado e decepcionado, como definiu seus sentimentos, esbanjava confiança. Na quinta-feira, inclusive, bateu longo papo com os jornalistas e, como dica, garantiu estar no banco de reservas domingo. Nesta sexta-feira, após receber a notícia do diretor de Futebol, Juvenal Juvêncio, respirou aliviado. "Pelo menos um reconhecimento. Estou satisfeito, pois recuperaram a realidade," comentou. "Me sentia um injustiçado." O fato de ter de comandar o time das tribunas do Morumbi vinha tirando o sono de Leão. O treinador não gosta de ponto eletrônico, de rádios transmissores. "Meu lugar não é na arquibancada. Lá vemos melhor o jogo, mas não trabalhamos melhor e eu sou um trabalhador e tenho de usar meu emocional lá embaixo (no campo)." E no campo, a luta de Leão é a de conter a euforia de seus jogadores e evitar que o excesso de confiança atrapalhe o líder do Paulista, com 19 pontos. "Meu discurso é otimista, mas também de atenção", adiantou, descartando um possível favoritismo antecipado. "Isso não é falado por nós, pois será um jogo de responsabilidades." Usou a derrota do Palmeiras para o Mogi Mirim (2 a 1) - todos apostavam em triunfo alviverde - para alertar seus atletas. Sua única dúvida é na defesa, entre Flávio e Alex. Velber está fora. Voltou a sentir uma lesão muscular.