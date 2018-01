Leão conta com volta de Ricardo Oliveira O técnico Emerson Leão já decidiu: Ricardo Oliveira está relacionado para a viagem de segunda-feira à Colômbia, onde o Santos enfrentará o Independiente Medellín pela Libertadores. Apesar disso, ele saberá apenas no domingo as reais condições do atleta, que há pouco mais de um mês vem se recuperando de uma contusão no joelho. "Existe a possibilidade de ele viajar e nós estamos dando o maior tempo para que adquira a maior confiança possível", explicou o treinador, revelando que os treinamentos diários estão sendo intensificados. Para o jogo contra o São Caetano, domingo, pelo Brasileiro, o centroavante está fora e Fabiano será o parceiro de Robinho no ataque. Leão comentou que Ricardo Oliveira se apresentou nesta quinta-feira em sua sala. "Ele estava com duas ataduras na mão, querendo já chutar bola, e eu falei para ele não se precipitar, para não pretender fazer hoje gol do meio-de-campo se amanhã ou depois ele poderá fazê-los de dentro da área", contou o treinador. E concluiu: "Ele não precisa ter tanta pressa assim. É preciso ter bom senso". Nesta quinta-feira, Ricardo Oliveira correu bastante em volta do campo e aumentou um pouco a carga com a bola, mas não foi submetido a chutes de longa distância. A cada dia que passa, ele está mais otimista com a possibilidade de voltar a jogar na partida contra o Independiente Medellín. Mesmo sem jogar há várias partidas, o atacante do Santos se mantém na artilharia da Copa Libertadores da América, com nove gols marcados. Brasileiro - Leão comandou treino coletivo nesta quinta-feira, já definindo a equipe para o jogo de domingo contra o São Caetano. O lateral-direito Reginaldo Araújo será o titular, depois do bom desempenho contra o Guarani. Alex cumpriu suspensão automática e volta à zaga, ao lado de Pereira. No ataque, Fabiano ganhou a disputa com os outros atacantes que disputam a vaga provisória de Ricardo Oliveira. Suspensão cumprida, voltará ao time como atacante, mas sem a obrigação de um centroavante: vai se movimentar mais á frente, revezando com Robinho, Elano e Diego.