Leão contente. Só com classificação Assim que terminou a disputa de pênaltis e ficou garantida a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa Sul-Americana, o técnico Emerson Leão respirou aliviado. E demonstrou que está contente. Mas só com a passagem no torneio. Porque, quanto ao time... "A disputa era de 180 minutos e mais os pênaltis. Tivemos que decidir só no final, mas o importante foi a classificação", comentou o treinador, que apontou, novamente, a falta de criatividade do time, exemplificada na incapacidade são-paulina em superar o adversário mesmo com um jogador a mais desde o início do segundo tempo, por causa da expulsão do meia Marcinho. "Não tivemos a calma suficiente, mas é preciso ressaltar que o São Caetano tem um time muito eficiente na marcação", disse Leão. O técnico também não poupou o árbitro Wilson de Souza Mendonça, com quem teve uma ríspida discussão no intervalo. "O São Caetano fez muitas faltas e o juiz não marcou quase nada". O São Paulo volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro, sábado, em Porto Alegre, diante do Grêmio. Será o reencontro do time com o ex-técnico Cuca. Leão já avisou que definirá os titulares somente após o treino tático programado para sexta-feira cedo. O Tricolor é quinto colocado no Brasileirão, com 50 pontos.