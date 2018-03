Leão conversa e segue no Santos O treino do Santos desta sexta-feira não promete grandes novidades: Leão irá comandar os treinamentos já pensando na estréia no Campeonato Brasileiro, dia 21, contra o Paraná, e a crise que se formou esta semana no clube está momentaneamente esfriada. Nesta quinta-feira, o presidente Marcelo Teixeira chamou o treinador para uma reunião que durou três horas. Ao final, o dirigente mandou sua assessoria de imprensa informar que havia ficado satisfeito com as explicações dadas pelo técnico, que continuará no cargo e ficou encarregado de esclarecer o assunto durante coletiva à imprensa programada para depois dos trabalhos desta sexta-feira. A crise chegou ao auge na entrevista que Leão concedeu ao final do jogo contra o Jorge Wilstermann na quarta-feira, em que revelou seu desagrado pelo afastamento forçado de Doni e Robgol, determinado por Teixeira. Na ocasião, ele chegou a ?peitar? a diretoria do clube. "Passar por mim é difícil, aqui tem dono e, quando não gostar, eu saio", disse. O presidente ficou sabendo imediatamente da posição do treinador e seu primeiro impulso foi o de demitir o técnico, mas foi contido e deixou para resolver o problema nesta quinta-feira. Às 9 horas, o vice-presidente Norberto Moreira da Silva ligou para Leão, chamando-o para a reunião com Teixeira. O teor da conversa não vazou nesta quinta-feira e o treinador foi mantido no cargo. Mas nada será como antes no relacionamento entre ele e a diretoria, responsável pela fritura do técnico. Há quem diga nos bastidores do clube que a demissão só não foi efetivada porque a multa de rescisão contratual gira em torno de R$ 1 milhão. Nesse momento, começou uma queda de braço entre Leão e o Santos, ainda sem data para o final.