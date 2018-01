Leão convoca Felipe para lugar de Léo O técnico Emerson Leão anunciou na tarde deste domingo a convocação do lateral esquerdo Felipe, do Palmeiras, para a seleção brasileira que no dia 25 enfrenta o Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Felipe entra no lugar de Léo, do Santos, cortado em razão de uma contusão. O lateral santista sofreu uma entorse no tornozelo direito, na partida de sábado contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista. O outro lateral esquerdo da seleção é César, do São Caetano.