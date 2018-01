Leão convoca jogadores na sexta Depois de alguns desencontros e falta de informação, finalmente a comissão técnica decidiu marcar uma data para a convocação da seleção brasileira que enfrentará o Peru, dia 25, no Morumbi: o técnico Emerson Leão anunciará a lista na sexta-feira, às 10h30, num hotel da zona sul do Rio. A princípio, serão relacionados 22 jogadores e a expectativa é a de que quase todos os escolhidos estejam em atividade no Brasil. A programação da comissão técnica foi novamente desfeita. Leão e o coordenador Antonio Lopes teriam reunião nesta ssegunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para discutir detalhes da convocação. Mas Lopes viajou domingo para o Japão e o encontro acabou cancelado. Da mesma forma, Lopes não assistiu aos jogos do fim de semana do Campeonato Carioca (Olaria x Flamengo e Fluminense x Vasco), como ele mesmo afirmara dias antes. Lopes passará a semana no Japão para tratar, entre outros assuntos, do amistoso internacional entre Brasil e Verdy, equipe da Primeira Divisão do Japão, programado para 26 de maio, em Tóquio. Dez dias antes, a CBF deverá apresentar a lista de convocados para a Copa das Confederações, que será disputada no Japão e na Coréia do Sul. A estréia do Brasil na competição está prevista para 31 de maio, contra Camarões. A viagem de Lopes para o Japão pode parecer estranha se for analisada por um aspecto: o de controle de despesas da CBF. Há poucos dias, o supervisor da seleção, coronel Mauro Félix, esteve no Japão também para cuidar do amistoso do Brasil e a fim de inspecionar os locais onde estará concentrada a seleção durante a primeira fase da Copa das Confederações, na cidade de Ibaraki. Anteriormente, quando Wanderley Luxemburgo era o treinador da seleção, bastava que Félix ou outro integrante da comissão técnica viajassem aos locais de jogos do Brasil para que os problemas logísticos fossem resolvidos. Lopes só voltará ao Brasil no domingo.