Leão convoca lateral do São Paulo O lateral-esquerdo Gustavo Nery, do São Paulo, foi convocado hoje pelo técnico Emerson Leão, para a seleção brasileira que a partir do dia 31 começa a disputar a Copa das Confederações, no Japão e Coréia do Sul. Nery vai substituir o lateral César, do São Caetano, cortado pela manhã em razão de uma inflação nos tendões do pé esquerdo. Gustavo Nery é o segundo jogador do São Paulo chamado para a seleção de Leão em caráter emergencial. Na semana passada, o meia Carlos Miguel foi convocado para substituir Zé Roberto, também cortado por contusão.