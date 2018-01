Leão convoca seleção, só para a Fifa A comissão técnica da seleção brasileira resolveu inovar e pode estar abrindo um precedente perigoso para o futebol do País. O treinador Emerson Leão e seu auxiliar Antonio Lopes enviaram fax à Fifa relacionando vários atletas para a partida contra o Peru, dia 25, no Morumbi. Mas eles devem excluir alguns nomes dessa lista preliminar, o que certamente provocaria a reação de clubes europeus. A Fifa determina que a convocação para partidas oficiais dos que atuam no estrangeiro seja feita 14 dias antes dos jogos. Para não expirar o prazo, Leão e Lopes resolveram fazer uma relação informal, em que constam alguns nomes, como Lúcio e Vampeta. Mas se realmente houver cortes de última hora, sem justificativa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode receber uma advertência da Fifa para que passe a respeitar a lista enviada à entidade. A informação foi dada hoje à tarde para a Agência Estado por um dirigente da CBF, que pediu sigilo. Alheio ao problema, Leão e Lopes anunciaram que só vão divulgar a relação de 20 ou 22 atletas na próxima semana. "Pode ser na quarta, na quinta ou na sexta-feira", previu Lopes. Ele esteve na sede da CBF durante quase todo o dia, mesmo depois da longa viagem encerrada pela manhã, procedente da Europa. Leão desembarcou em São Paulo. A dupla manteve contato com vários clubes da Espanha e conversou com dirigentes, o médico e o técnico da Internazionale de Milão, a quem afirmaram que o atacante Ronaldo não será chamado para a disputa da Copa América, na Colômbia, em julho. Leão e Lopes vão assistir a jogos dos Campeonatos Paulista e Carioca, no fim de semana. Lopes confirmou presença sábado, no estádio Giulite Coutinho, para ver Flamengo x Olaria. No dia seguinte, estará no Maracanã para acompanhar o clássico Fluminense x Vasco. O técnico Leão vai sábado a Santa Bábara do Oeste para assistir à Barbarense x São Paulo. No domingo, estará em Ribeirão Preto para presenciar Botafogo x Corinthians.