Leão: convocação não terá novidades O técnico Leão garantiu hoje que não haverá grandes novidades no anúncio dos 35 jogadores convocados para a Seleção Brasileira. A convocação, segundo o técnico, deve ser feita amanhã (09). "Vamos manter as mudanças semi-radicais que estamos operacionalizando na seleção. Desses jogadores, a base será formada por aqueles que atuam no Brasil", garantiu Leão, que participou de debates na CPI da CBF Nike, em Brasília.