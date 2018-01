Leão convocará seleção na quinta O técnico Leão convocará na quinta-feira a seleção brasileira que em março disputará amistosos contra Estados Unidos e México. Leão já dispensou o lateral Roberto Carlos (Real Madrid) e o atacante Rivaldo (Barcelona) da partida contra os Estados Unidos, marcada para 3 de março na Califórnia, para que eles disputem o clássico espanhol no mesmo dia. O jogo contra o México será no dia 7, no estádio Azteca, na Cidade do México. O time brasileiro embarcará para os Estados Unidos no dia 28 de fevereiro.