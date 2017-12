Leão critica a atuação do Santos O técnico Emerson Leão lamentou a atuação do Santos no empate por 0 a 0 com o Fortaleza, neste sábado, no estádio Castelão. E foi bastante duro nas críticas ao seu time, que, com esse resultado, perdeu a liderança do Brasileiro para o Cruzeiro. "Não vi meu time em campo hoje. Ele só se apresentou, porém, não mereceu. Nós tivemos duas chances e não soubemos definir. O jogador mais técnico nosso, que é o Diego, segurou um pouco e poderia ter definido o jogo. Depois disso, o adversário teve ainda a oportunidade de nos assustar com um gol. Então, dentro do erro, acho que foi o menos mal", afirmou. Como a vitória não veio, Diego considerou o empate fora de casa como um bom resultado. "Agora, vamos trabalhar para o próximo jogo, que será em casa e teremos boas chances", afirmou o jogador. Ele reconheceu que o grupo errou alguns gols no começo e pôs a culpa na retranca do time adversário. "O empate foi merecido para as duas equipes", finalizou. Para o goleiro Fábio Costa, o Santos atuou ?de forma muito lenta? no primeiro tempo. "No segundo, tivemos oportunidades, mas não fizemos. Tenho esperança que no próximo jogo a equipe não erre tanto", disse o jogador. Do outro lado, o técnico Márcio Araújo saiu satisfeito com o Fortaleza. "O resultado nos permite trabalhar com um pouco mais de calma", avaliou o treinador, ameaçado pelo rebaixamento.