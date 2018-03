Leão critica a CBF e os clubes O técnico Emerson Leão reclamou nesta segunda-feira, em Porto Alegre, da postura dos clubes e da Confederação Brasileira de Futebol com a seleção brasileira. Segundo ele, a restrição à convocação de jogadores envolvidos nas finais de campeonatos regionais, na Copa do Brasil e na Libertadores é a principal dificuldade enfrentada atualmente pelo time nacional. "O momento da seleção é de muitos problemas, principalmente da possibilidade de convocação", afirmou o treinador, referindo-se ao acerto entre a CBF e as equipes, o que o impediu de chamar quem ele queria para a Copa das Confederações. "A prioridade sempre foi a seleção, e agora é a arrecadação dos clubes", criticou. O técnico da seleção, que na semana passada sequer participou da divulgação da lista de convocados para a Copa das Confederações, também se queixou da falta de tempo e das condições que ele tem para preparar a equipe brasileira. Chegou até a comparar com a estrutura de outros países, como a Inglaterra. "O Ericksson, da Suécia, foi contratado para treinar a seleção inglesa por cinco anos, pelos quais vai ganhar US$ 15 milhões, livres de impostos. Aqui vivemos em cima do lápis, em cima do papel. A seleção se apresenta na segunda-feira para jogar na quarta-feira", lamentou. Depois de tantas críticas, Leão tentou amenizar um pouco suas declarações e disse que, apesar das restrições que teve na hora de convocar, ele poderá contar com jogadores de primeira linha na Copa das Confederações, entre 30 de maio e 10 de junho, no Japão. "Em uma primeira análise, quando se coloca os 35 nomes convocados, se vê jogadores de grande qualidade", afirmou o técnico, citando como exemplo os laterais Zé Maria (Peruggia) e Evanílson (Borussia Dortmund), o zagueiro Lúcio (Bayer Leverkusen), o volante Vampeta (PSG), o meia Robert (Santos) e os atacantes Élber (Bayern de Munique) e Washington (Ponte Preta). Leão lembrou ainda que tem a promessa do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de ter um elenco completo para treinar por 15 dias antes do jogo com o Uruguai, em 1º de julho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Enquanto crescem os boatos sobre a sua possível demissão, o treinador da seleção mostrava, nesta segunda-feira, claros sinais de desgaste. Mas ele evitou fazer comentários diretos sobre a possibilidade de ser substituído no comando do time nacional. Festa - Leão esteve nesta segunda-feira em Porto Alegre, junto com o coordenador técnico da seleção, Antônio Lopes, para participar de uma cerimônia em homenagem aos grandes goleiros que já atuaram no futebol do Rio Grande do Sul.