Leão critica escolha de juiz argentino A escalação do juiz argentino Hector Baldassi para apitar o jogo desta quarta-feira à noite provocou discretas críticas de Leão, que pede rigor na punição às possíveis agressões. Em outros tempos, os protestos seriam generalizados. A explicação para a mudança é que o Santos não é forte apenas dentro de campo. Nos bastidores os dirigentes fazem um trabalho cuidadoso, a começar pela presença do ex-juiz Ilton José da Costa na sua comissão técnica. Recentemente Leão reconheceu que o seu time só foi campeão porque conseguiu impedir que juízes do quadro paulista apitassem os jogos contra o São Paulo e o Corinthians. Para que isso se tornasse possível, o clube rompeu com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, e foi buscar proteção sob as poderosas asas de Ricardo Teixeira, o intocável presidente da CBF. E sua reivindicação foi prontamente atendida. No âmbito internacional, outra manobra perfeita. Em setembro do ano passado, quando não passava pela cabeça nem do mais fanático santista a idéia do título nacional, o Santos, antevendo dificuldades para se manter em atividade em 2003, tratou de agradar o velho cacique do futebol sul-americano, Nicolás Leoz, sucessor de Teófilo Salinas na presidência da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSAF), e que fez questão de lembrar no seu livro "Pido la Palavra" (Peço a Palavra) que o São Paulo foi bicampeão da Libertadores (e depois mundial interclubes) quando ele já comandava o futebol sul-americano e o seu compadre José Eduardo Mesquita Pimenta era presidente do clube do Morumbi. Na esperança de ver o Santos incluído na Copa Pan-Americana - um projeto embrionário à época -, o presidente Marcelo Teixeira levou Leoz e sua troupe, com mais de 20 assessores, a Santos, hospedando-os no mais caro e melhor localizado hotel cinco estrelas da cidade e deu o título de Professor Emérito da Universidade Santa Cecília, da família Teixeira, ao presidente da CSAF, além de lhe oferecer um tratamento digno de um rei. Há pouco tempo, uma nova manifestação de apreço do presidente santista, indo à sede da CSAF, em Assunção, entregar uma faixa de campeão brasileiro a Leoz. A primeira retribuição não demorou. Quando o Santos foi enfrentar o América, em Cali - e nem a repetidora da Globo na Baixada se interessou pela transmissão do jogo -, a TV Santa Cecília, dos Teixeiras, teve o seu momento de glória, sendo a única emissora brasileira a mostrar as imagens geradas pela Televisão Caracol, da Colômbia. Mas isso só foi possível porque Leoz entrou no circuito, conseguiu a liberação das imagens e ajudou a convencer a Globo, um dos canais que adquiriu o direito de transmissão da competição, a concordar que a Santa Cecília exibisse a partida ao vivo. Por isso, embora desconfiando, os santistas não reclamam nem da indicação de um trio argentino de arbitragem para o jogo de hoje.