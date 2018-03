Leão critica Marcelinho por expulsão O técnico Emerson Leão criticou a expulsão do meia Marcelinho Carioca, do Corinthians, na partida de quinta-feira contra o Atlético-PR pela jogo de ida da Copa do Brasil, no Pacaembu. Ele disse que foi uma atitude infeliz e desegradável que prejudicou não somente ao clube como também ao próprio jogador. O treinador pediu que os jogadores brasileiros se policiem para não cometerem atitudes como esta. ?Atletas, principalmente geniais e geniosos como Marcelinho, precisam tomar cuidado e estarem atentos às suas atitudes dentro de campo?, avisou.