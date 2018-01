Leão culpa Paulo Almeida pela derrota O técnico Emerson Leão não teve dúvidas e apontou Paulo Almeida como o causador da derrota do Santos para o São Caetano. ?Ele errou, foi uma falha individual e por isso perdemos o jogo", explicou o treinador santista. Leão não poupou o atleta. ?Ali não é lugar para brincadeira. Ele brincou e perdemos a partida", prosseguiu. Mesmo assim, Leão rotulou o resultado como injusto, já que, conforme sua análise, ?o Santos perdeu inúmeras chances para definir o resultado?. Paulo Almeida não fugiu da responsabilidade. ?Cometi um erro e falhei", contou. ?Estava fazendo uma excelente partida, uma das melhores dos últimos meses." Questionado se foi displicente no lance, Paulo Almeida reagiu. ?Não, não foi displicência, pensei em fazer uma jogada e não deu certo." O volante justificou: ?Isso é normal, acontece." Os demais jogadores do Santos foram solidários ao companheiro. ?A vida é assim, hoje foi ele, em um jogo recente fui eu que falhei", disse o goleiro Fábio Costa. Outro a defender o volante foi o lateral-esquerdo Léo. ?Quando o time ganha, todos ganham. Quando perde, todos perdem." O meio-campista Renato acha que o resultado não foi injusto para o Santos. ?Eles jogaram no nosso erro e mereceram a vitória." Leão confirmou que o atacante Ricardo Oliveira integra a delegação santista que viaja nesta segunda-feira, às 10h30, para Medellín, na Colômbia, onde define seu futuro na Copa Libertadores de América. ?Ele vai com o grupo e segue fazendo tratamento médico. Se tiver condições, entra no jogo de quarta-feira." São Caetano - Para o goleiro Silvio Luiz, a principal virtude de seu time, neste domingo, na vitória contra o Santos, foi não dar espaços. ?Marcamos muito bem, não demos chances ao Santos." Marco Aurélio acredita que o São Caetano anulou as principais peças do Santos, o que motivou o bom resultado.