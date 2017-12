Leão dá nova chance a Marcelo no ataque O centroavante Marcelo foi confirmado por Leão e vai formar a dupla de ataque ao lado de Fabiano no jogo de sábado contra o Fortaleza, no estádio Castelão. Será sua segunda oportunidade de mostrar serviço e o jogador sabe que tem pouco tempo para provar que pode ser titular do Santos. Seu contrato vence no final de outubro, quando será decidida sua permanência na Vila Belmiro. "O tempo é curto e a ordem é trabalhar para que tudo dê certo", disse ele, mais preocupado em ajudar o Santos a vencer o Fortaleza do que com o término de seu compromisso com o clube. E espera ajudar fazendo gols. "Todo centroavante vive de gol e eu não sou diferente", comentou, ressaltando que tem mais facilidade para marcar gols de cabeça. Marcelo acha que, na fase que está vivendo, um gol viria ajudar a relaxar mais nessa fase de teste. Sabendo que o nervosismo é normal nessas ocasiões, o técnico Leão tem procurado tranqüilizar os estreantes. "O Marcelo e o Val Baiano estão sendo observados dentro de campo, nos jogos, e vamos esperar mais uma ou duas semanas para que não haja precipitação; nós vamos com calma". Leão gostou do desempenho do atacante em sua estréia, sábado passado contra o Flamengo. "Ele foi bem no primeiro tempo, cansou e eu insisti uns quinze minutos no segundo tempo", disse o treinador, que destacou a preocupação que ele causou à defesa carioca, o que abriu espaço para outros jogadores marcarem os gols. Com 24 anos e 1,87 de altura, Marcelo veio do Paraná, tendo atuado na Portuguesa Londrinense e Telêmaco Borba. Com menos de dez dias na Vila Belmiro, teve sua primeira oportunidade ao treinar como titular no coletivo que antecedeu ao jogo contra o Paraná. Mas ele teve uma lesão muscular no final do treino e ficou de fora. Recuperado, foi logo escalado para enfrentar o Flamengo. O jogador confia em seu futebol: "estou encarando essa fase com tranqüilidade, pois se cheguei até aqui tenho valor e agora preciso aproveitar essa chance para me firmar como titular".